Feria de Puebla 2026: Toto, Calvin Harris, Belinda y todos los invitados musicales confirmados

¿A quién irás a ver? Foto: Facebook: Feria de Puebla

La Feria de Puebla 2026 ya reveló su cartelera oficial y promete convertirse en una de las celebraciones más esperadas pues contará con la presencia de grandes de la música como Calvin Harrisy Belinda.

El evento se llevará a cabo del 23 de abril al 10 de mayo en la capital poblana y contará con artistas nacionales e internacionales tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque.

El costo de entrada general se mantendrá en 50 pesos

El anuncio se realizó a través de una transmisión en vivo en redes sociales, encabezada por la Secretaria de Turismo estatal, Carla López Malo, quien confirmó los detalles de esta edición

El país invitado será Líbano, mientras que el estado invitado será Quintana Roo

¿Qué artistas se presentarán en la Feria de Puebla?

Cartelera del Teatro del Pueblo (incluido con boleto de entrada)

Los siguientes conciertos están incluidos en el acceso general de 50 pesos:

23 de abril — Toto

24 de abril — Morat

25 de abril — Panteón Rococó

26 de abril — La Arrolladora Banda El Limón

27 de abril — Kevin Roldán

28 de abril — Lucha Libre

29 de abril — Matute

30 de abril — Alemán

1 de mayo — Pesado

2 de mayo — Ozuna

3 de mayo — Water Castle presents Calvin Harris

4 de mayo — Alameños de la Sierra

5 de mayo — Los Tigres del Norte

6 de mayo — Guerra de Sonoras

7 de mayo — Camila

8 de mayo — Banda Cuisillos

9 de mayo — Belinda

10 de mayo — Cristian Castro

Palenque de la Feria de Puebla 2026

Al igual que en años anteriores, los conciertos del Palenque tienen costo adicional y hasta el momento no se han dado a conocer los precios oficiales de los boletos.

23 de abril — El Recodo

24 y 25 de abril — Alejandro Fernández

26 de abril — María José

27 de abril — K-Paz de la Sierra y Banda Machos

28 de abril — Gerardo Ortiz

29 de abril — Yuridia

30 de abril — Emmanuel y Mijares

1 de mayo — Banda MS

2 de mayo — Daniel Boaventura

3 de mayo — Jorge Medina y Josi Cuén

4 de mayo — La Adictiva

5 de mayo — Artista sorpresa

6 de mayo — Grupo Firme

8 y 9 de mayo — Carin León

10 de mayo — JNS, Magneto, OV4 y Kabah

Horarios de la Feria de Puebla

La zona interior del recinto operará de 12:00 a 00:00 horas de lunes a jueves, mientras que de viernes a domingo abrirá desde las 11:00 horas y cerrará a medianoche.

En la zona exterior, el horario se extenderá hasta las 2:00 de la mañana de lunes a jueves y hasta las 3:00 de la mañana los fines de semana y días festivos.

