Feria de Puebla 2026: Toto, Calvin Harris, Belinda y todos los invitados musicales confirmados
La Feria de Puebla 2026 ya reveló su cartelera oficial y promete convertirse en una de las celebraciones más esperadas pues contará con la presencia de grandes de la música como Calvin Harrisy Belinda.
El evento se llevará a cabo del 23 de abril al 10 de mayo en la capital poblana y contará con artistas nacionales e internacionales tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque.
- El costo de entrada general se mantendrá en 50 pesos
El anuncio se realizó a través de una transmisión en vivo en redes sociales, encabezada por la Secretaria de Turismo estatal, Carla López Malo, quien confirmó los detalles de esta edición
- El país invitado será Líbano, mientras que el estado invitado será Quintana Roo
¿Qué artistas se presentarán en la Feria de Puebla?
Cartelera del Teatro del Pueblo (incluido con boleto de entrada)
Los siguientes conciertos están incluidos en el acceso general de 50 pesos:
- 23 de abril — Toto
- 24 de abril — Morat
- 25 de abril — Panteón Rococó
- 26 de abril — La Arrolladora Banda El Limón
- 27 de abril — Kevin Roldán
- 28 de abril — Lucha Libre
- 29 de abril — Matute
- 30 de abril — Alemán
- 1 de mayo — Pesado
- 2 de mayo — Ozuna
- 3 de mayo — Water Castle presents Calvin Harris
- 4 de mayo — Alameños de la Sierra
- 5 de mayo — Los Tigres del Norte
- 6 de mayo — Guerra de Sonoras
- 7 de mayo — Camila
- 8 de mayo — Banda Cuisillos
- 9 de mayo — Belinda
- 10 de mayo — Cristian Castro
Palenque de la Feria de Puebla 2026
Al igual que en años anteriores, los conciertos del Palenque tienen costo adicional y hasta el momento no se han dado a conocer los precios oficiales de los boletos.
- 23 de abril — El Recodo
- 24 y 25 de abril — Alejandro Fernández
- 26 de abril — María José
- 27 de abril — K-Paz de la Sierra y Banda Machos
- 28 de abril — Gerardo Ortiz
- 29 de abril — Yuridia
- 30 de abril — Emmanuel y Mijares
- 1 de mayo — Banda MS
- 2 de mayo — Daniel Boaventura
- 3 de mayo — Jorge Medina y Josi Cuén
- 4 de mayo — La Adictiva
- 5 de mayo — Artista sorpresa
- 6 de mayo — Grupo Firme
- 8 y 9 de mayo — Carin León
- 10 de mayo — JNS, Magneto, OV4 y Kabah
Horarios de la Feria de Puebla
La zona interior del recinto operará de 12:00 a 00:00 horas de lunes a jueves, mientras que de viernes a domingo abrirá desde las 11:00 horas y cerrará a medianoche.
En la zona exterior, el horario se extenderá hasta las 2:00 de la mañana de lunes a jueves y hasta las 3:00 de la mañana los fines de semana y días festivos.
