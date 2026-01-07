Policías Reyes Magos entregan juguetes en comunidades vulnerables de Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Niñas y niños de nueve comunidades y de una Casa Hogar del municipio de Querétaro recibieron juguetes este Día de Reyes, gracias a una jornada encabezada por elementos de la Policía Municipal, quienes se caracterizaron como Reyes Magos para llevar regalos y momentos de convivencia.

La actividad formó parte de las acciones de proximidad social de la corporación y se realizó en coordinación con sociedad civil, con el objetivo de acercar a las familias y brindar un espacio de alegría a menores en situación vulnerable durante una de las fechas más esperadas del año.

Policías Reyes Magos llevan juguetes y sonrisas en Querétaro

Para el oficial Adán Martínez Bernal, de la Guardia Vial, esta fue su primera experiencia participando en la entrega de juguetes como Rey Mago. El elemento destacó el impacto emocional de convivir con niñas y niños durante la jornada y formar parte de este tipo de eventos comunitarios.

Durante los recorridos, los menores agradecieron los obsequios y expresaron su alegría por recibir juguetes en su comunidad. Para muchos, la visita de los Reyes Magos policías representó un momento especial de convivencia y juego.

Jornada de proximidad social con niñas y niños

La Policía Municipal de Querétaro informó que estas acciones buscan fortalecer la confianza ciudadana y fomentar valores de cercanía y apoyo en distintas zonas del municipio. En este Día de Reyes, la convivencia incluyó juegos, sonrisas y mensajes de ánimo para los más pequeños.

Niñas y niños compartieron que dedicarán el día a jugar con los juguetes recibidos, resaltando la importancia de estos espacios para disfrutar su infancia.

4 mil 800 juguetes recolectados con apoyo ciudadano

De acuerdo con la corporación, en esta edición se recolectaron 4 mil 800 juguetes, los cuales fueron entregados en nueve comunidades y una Casa Hogar del municipio de Querétaro. Además de los obsequios, el objetivo central fue que los pequeños celebraran el Día de Reyes con alegría y plenitud, sin importar las carencias, y que vivieran una experiencia positiva junto a quienes velan por la seguridad de su comunidad.

Por último, la Policía Municipal adelantó que continuará realizando actividades de proximidad social en distintas zonas del municipio a lo largo del año.

