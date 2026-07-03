Segundo día de carambola en la 57; unidades pesadas dañan 20 vehículos

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Carambolas en la carretera 57 de Querétaro. Foto: Marittza Navarro.

En 24 horas, la carretera 57, frente al estadio Corregidora de Querétaro, registró dos carambolas provocadas por unidades pesadas que se quedaron sin frenos y que dañaron 20 automóviles y dejaron 28 personas lesionadas.

2 carambolas en la carretera 57 de Querétaro

Primero, el jueves 2 de julio se reportó el choque de un tráiler cargado de cemento que se llevó 12 unidades y dejó nueve lesionados.

Y ahora, este viernes 3 de julio, se reportó un nuevo choque que involucró, además del tráiler, a ocho vehículos y dejó a 19 lesionados, según un reporte del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Querétaro (CRUM).

Los siniestros se registraron en el mismo tramo de la carretera 57, en la zona urbana en dirección a Celaya.

Ya había ocurrido otra carambola hace una semana

En esta misma zona se reportó un siniestro similar, una carambola el 24 de marzo que dejó a dos personas muertas, pues operadores de autos quedaron prensados entre las unidades pesadas.

Autoridades han reconocido la peligrosidad del tramo que está saliendo de la llamada Cuesta China, que provoca que las unidades alcancen altas velocidades. Por esto, se tiene pendiente la construcción de una rampa de frenado para disminuir esta clase de choques.

“Nuevamente hoy, 24 horas después, tenemos otro incidente de múltiples víctimas y múltiples vehículos en este tramo de la carretera 57. El saldo es sin víctimas lamentables, sin lesionados que haya que trasladar a un hospital de manera inmediata”, informó Carlos Casillas, director del CRUM.

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