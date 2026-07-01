Adiós a las filas: Querétaro elimina la validación de boletos en estacionamientos de plazas comerciales

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Eliminan validación de boletos para estacionamiento gratuito. Foto: Cuartoscuro

El Congreso de Querétaro aprobó una reforma para que los usuarios ya no tengan que sellar o validar sus boletos durante el periodo de gratuidad en estacionamientos de plazas comerciales, hospitales y otros establecimientos. La medida entrará en vigor tras su publicación en el periódico oficial del estado.

Las personas que acudan a plazas comerciales, hospitales y otros establecimientos en Querétaro ya no tendrán que hacer filas ni acudir a módulos para validar el boleto de estacionamiento cuando aún se encuentren dentro del tiempo de gratuidad.

El Congreso del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad una reforma que elimina este requisito, por lo que los establecimientos no podrán condicionar el acceso al beneficio mediante sellos, códigos o cualquier otro mecanismo de validación.

La modificación fue avalada por los 25 diputados locales y únicamente falta su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga para que entre en vigor.

¿Qué cambia con la reforma sobre estacionamientos en Querétaro?

Con la nueva disposición, los negocios que ofrecen un periodo de estacionamiento gratuito ya no podrán exigir a los usuarios validar su boleto en quioscos, cajas o módulos habilitados para ese fin mientras permanezcan dentro del tiempo sin costo.

La intención es que el beneficio pueda utilizarse de manera automática, evitando recorridos adicionales y tiempos de espera antes de abandonar el estacionamiento.

La medida aplicará para los establecimientos donde exista un esquema de gratuidad, entre ellos plazas comerciales, hospitales y otros centros de servicios.

Diputados aprueban la iniciativa por unanimidad

La reforma fue impulsada por el diputado Enrique Correa Sada, quien durante la discusión en el Pleno señaló que el objetivo es evitar trámites innecesarios para los consumidores y facilitar el acceso al beneficio del estacionamiento gratuito.

El dictamen recibió el respaldo unánime de los 25 integrantes del Congreso local, por lo que el siguiente paso será su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, requisito para que la disposición sea obligatoria en el estado.

Una vez publicada, los establecimientos deberán ajustar sus procedimientos para cumplir con la nueva regulación.

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