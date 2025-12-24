Transporte público en Querétaro tendrá desvíos y suspensión de rutas este 24 y 25 de diciembre

GENERANDO AUDIO...

Autoridades del estado de Querétaro dieron a conocer que este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre de 2025 habrá desvíos y suspensión de rutas del transporte público local por las celebraciones que se llevarán a cabo por la Navidad este año.

Desvíos de rutas del transporte público de Querétaro en Navidad

Fue la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) la que informó a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que por la organización de algunas actividades para conmemorar la fiestas decembrinas, se llevarán a cabo diferentes desvíos de rutas del transporte público que transitan por el Centro Histórico de la entidad.

Primero, por la Cabalgata y Carros Bíblicos 2025, las rutas L160, C42 ,C31, L157, C24, C27, C34, C43, C49, C53, T07, C51, C33 tendrán desvíos este miércoles 24 de diciembre, de las 16:00 hasta las 23:00 horas. Sí, de avenida Universidad girarán en Ignacio Pérez hasta avenida Zaragoza y/o en calle Hidalgo, luego seguirán por calle Ignacio Pérez hasta retomar su curso en la avenida Zaragoza.

Y también la ruta L108, este miércoles 24 de diciembre, de las 16:00 a las 23:00 horas, sufrirá un desvío. De la calle Hidalgo seguirá hasta la calle Ignacio Pérez, y llegará a avenida Zaragoza para después retomar su curso.

Suspenden servicio de transporte en Querétaro

También la Agencia de Movilidad de Querétaro dio a conocer que este miércoles 24 de diciembre de 2025 habrá transporte público hasta las 12:00 am.

Y el jueves 25 de diciembre, agregaron, el servicio de transporte funcionará con normalidad durante todo el día, pero advirtieron que no habrá servicio de las rutas nocturnas.

“Planea tu viaje con tiempo y recuerda que seguimos al pendiente para que tu traslado sea cómodo y seguro”, publicaron en Facebook las autoridades del estado de Querétaro.

Ruta C66 tendrá nuevo recorrido

Y por último, las autoridades de Querétaro aprovecharon para indicar que a partir de este miércoles 24 de diciembre, la ruta de transporte público C66 tendrá nuevo recorrido, pues ahora recorrerá desde Santa Rosa Jáuregui hasta avenida de la Luz.

