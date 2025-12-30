Suspenden al juez Jonathan Yong Mendoza tras agredir a una mujer en Quintana Roo

GENERANDO AUDIO...

Inicia investigación contra juez en Quintana Roo. Foto: Getty Images

El Poder Judicial del estado de Quintana Roo inició una investigación en contra de José Luis Jonathan Yong Mendoza, juez de control en materia penal, de quien se difundieron imágenes que lo muestran agrediendo a una mujer en la vía pública mientras sostiene un arma de fuego. Como acción preventiva el juez fue suspendido de su cargo mientras se desarrolla el proceso.

¿Qué pasó con el juez de Quintana Roo, señalado de agredir a una mujer en la vía pública?

Durante el fin de semana pasado, colectivos feministas denunciaron a Jonathan Yong Mendoza por agredir a una mujer, presuntamente su pareja, en plena vía pública. En redes sociales se difundieron imágenes en las que se observa al juez en posición amenazante, sosteniendo un arma, mientras una mujer se encuentra en el suelo.

La colectiva 50+1 mencionó que los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre en la zona residencial de Palmaris, en Cancún. Esta agrupación feminista exigió la inmediata destitución del juez de control, una investigación exhaustiva al respecto y protección para la víctima.

Tras difundirse el caso en medios de circulación nacional, el Poder Judicial de Quintana Roo informó, mediante un comunicado, que el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y reunir la evidencia suficiente para presentar la acusación correspondiente, conforme lo marca la ley.

También se solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial que aplicará la suspensión temporal de funciones del juez de control “ como una acción preventiva para proteger el interés público mientras se esclarecen los hechos”.

“El Poder Judicial reitera que la conducta de quienes imparten justicia debe ser intachable, dentro y fuera de los tribunales y reafirma que no se tolerarán conductas que contravengan la ética, la legalidad y el profesionalismo que exige la función judicial”, publicó el Poder Judicial de Quintana Roo.

