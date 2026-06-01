Ubicación de las caravanas de “Salud para Tod@s” en Quintana Roo del 1 al 5 de junio

GENERANDO AUDIO...

“Salud para Tod@s” en Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Esta semana, del 1 al 5 de junio, continúan ofreciendo servicio las caravanas móviles de “Salud para Tod@s” en el estado de Quintana Roo, el programa del Gobierno estatal que ofrece atención médica gratuita a las personas que lo necesiten.

Durante estos días, las caravanas se ubicarán en los municipios de Bacalar, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez.

¿Dónde se ubican las caravanas de “Salud para Tod@s” esta semana?

Las caravanas de“Salud para Tod@s” estarán disponibles durante esta semana en los municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar e Isla Mujeres; el horario de atención es a partir de las 7:00 horas.

Bacalar

Limones, en el domo de la comunidad

Benito Juárez

Colonia Avante, en el Instituto Municipal de la Mujer

Isla Mujeres

Francisco May, frente al campo de beisbol

Felipe Carrillo Puerto

Chan Santa Cruz, en el domo de la comunidad

Requisitos para recibir el servicio de “Salud para Tod@s”

En las caravanas de salud no hay restricción de edad, por lo que se puede acudir con toda la familia. Los únicos requisitos que se piden son una copia de la credencial del INE y de la CURP.

¿Cuáles son los servicios médicos que se ofrecen en las caravanas de “Salud para Tod@s”?

Las unidades móviles de “Salud para Tod@s” ofrecen una gran variedad de servicios, como:

Atenciones médicas integrales

Laboratorio clínico

Mastografías

Rayos X (tórax)

Electrocardiograma

Ultrasonido pélvico-obstétrico

Salud dental

Salud visual y del oído

Nutrición

Atención psicológica

Apoyo a víctimas de violencia

Ambulancia de traslado

Farmacia

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.