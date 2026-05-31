VIDEO: cocodrilo desata pánico en Cozumel durante competencia infantil

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Cocodrilo aparece en Cozumel. Foto: Getty (Ilustrativa)

Momentos de tensión se vivieron en Cozumel, Quintana Roo, luego de que un cocodrilo fuera avistado en el mar durante una competencia de natación infantil, lo que generó alarma entre participantes y asistentes.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una carrera organizada en la isla, donde menores de edad se encontraban dentro del agua cuando fue detectada la presencia del reptil.

🛑 DE TERROR #Cozumel

Tremendo susto se llevaron competidores en las playas de #Cozumel, a través de redes sociales Dafne Macdonel, captó el momento donde un enorme #cocodrilo 🐊 nadaba cerca de los competidores, no se reportaron lesionados. pic.twitter.com/KhZ03wvecJ — Cecilia Solis (@CeciSolisQR) May 31, 2026

Cocodrilo aparece cerca de zona de competencia

El video muestra como los vacacionistas y asistentes alertaron a las autoridades al notar al animal nadando cerca del área donde se realizaba el evento deportivo. Los gritos de advertencia permitieron activar una rápida reacción de seguridad para proteger a los menores.

Marino interviene para resguardar a los niños

Un elemento de la Marina se encontraba en el área el cual gracias a los gritos fue que acudió de inmediato al punto señalado y colocó una lancha como barrera entre el cocodrilo y los participantes, con el objetivo de evitar cualquier riesgo. Las imágenes muestran la reacción de los presentes y la intervención de las autoridades para evitar una tragedia.

Video del momento se viraliza en redes

El avistamiento fue captado en video por asistentes, entre ellos familiares de los participantes, lo que permitió documentar los momentos de tensión vividos durante la competencia.

Gracias a esta acción, los menores pudieron ser resguardados mientras se organizaba su salida oportuna del agua.

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