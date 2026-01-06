GENERANDO AUDIO...

Venezolanos en San Luis Potosí reaccionan por captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

La comunidad venezolana alojada temporalmente en la Casa de la Caridad Hogar del Migrante, el albergue más grande del centro de México, vive días de euforia contenida tras la captura de Nicolás Maduro.

Migrantes venezolanos siguen informándose desde México

Alfonso Galinde, migrante venezolano, señaló que este hecho representa un punto relevante para quienes salieron de su país:

“La captura de Nicolás Maduro representa muchas cosas en nosotros, así ya se le da libertad a Venezuela, ya, de mucho, ¿Cómo te digo? De mucho maltrato al pueblo venezolano”.

Las reacciones se dieron en un entorno de incertidumbre, ya que muchos de los migrantes venezolanos tenían como objetivo llegar a Estados Unidos. Kimberly Ulloa, también migrante venezolana, relató que se enteró a través de su teléfono móvil:

“Empecé a ver los videos en mi teléfono, no lo creía, de hecho hasta lloré de la emoción, porque siento que es un gran avance para Venezuela, después de casi 25 años de ese régimen”, expresó.

San Luis Potosí y la expectativa de retorno a Venezuela

Ante este panorama, algunos venezolanos comenzaron a considerar la posibilidad de regresar a su país de origen. En San Luis Potosí, los migrantes continúan trabajando mientras se mantiene la expectativa de cambios políticos en Venezuela.

Kimberly Ulloa envió un mensaje a quienes permanecen en su país:

“Un mensaje que le puedo mandar a la gente de Venezuela es que espere, que Dios ya empezó con su proceso y que este va a ser un 2026 lleno de muchas bendiciones”

Casa de la Caridad Hogar del Migrante mantiene apoyo

La Casa de la Caridad Hogar del Migrante continúa brindando alojamiento y apoyo a los migrantes venezolanos, quienes permanecerán en México a la espera de información confirmada.

