Detención de Nicolás Maduro: Comunidad venezolana en México respalda intervención de EE.UU.

Comunidad venezolana en México respalda a Trump. Foto: AFP/Archivo

La reciente captura de Nicolás Maduro en Caracas, llevada a cabo durante una operación militar estadounidense, ha resonado fuertemente en la comunidad venezolana residente en México. Representantes del grupo “Comando con Venezuela”, en la Ciudad de México (CDMX), alineados con los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado, han manifestado su confianza en la intervención de Estados Unidos.

“Hoy la justicia le llegó y comenzamos en un proceso en el cual esa libertad que quería Venezuela a través de las urnas se está consolidando”, dijo Edson Martínez, representante Vocero Comando con Venezuela en México

Aunque la postura de Donald Trump ha sido de cierta desconfianza hacia la capacidad de estos líderes para asumir el control del país, los representantes en México piden a sus connacionales mantener la calma y confiar en que esta es una nueva etapa hacia la libertad.

“Un día a la vez, hoy el pueblo de (venezolano) está celebrando en las calles centro de Venezuela y eso es una política y el deseo de toda una población, que realmente ha sido asesinada. Porque las medicinas para los medicamentos oncológicos se los robaron, porque los hospitales se cayeron, porque la seguridad del venezolano no existió y hoy lo que quiere Venezuela es recuperar esa libertad y progreso que había tenido, esto que había estado perdido por más de 25 años.”

Edson Martínez, representante de “Comando con Venezuela”, en México, dijo que el regreso de la democracia es inminente para su país.

“Estamos recuperando, otra vez, el hilo constitucional y democrático. ¡Viva Venezuela libre!”

Movilizaciones en México por Venezuela

Por lo pronto, habrá movilizaciones en más de 17 ciudades de la República Mexicana, incluida la CDMX, donde mañana 4 de enero habrá una concentración en el Parque Lincoln, en punto de las 11:00 horas.

