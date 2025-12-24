Asesinan a operador clave de Los Chapitos; EE. UU. ofrecía 1 mdd por su captura

GENERANDO AUDIO...

Alan Gabriel Nuñez fue el hombre ejecutado la noche del lunes. Foto: DEA

Tras un asesinato en el fraccionamiento Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa, fue reportado que el cuerpo pertenecía a Alan Gabriel Núñez, identificado por instancias de Estados Unidos como operador clave de la facción de Los Chapitos” y por quien el Gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que condujera a su captura.

De acuerdo con reportes, el cuerpo fue hallado a pocos metros de oficinas del Gobierno estatal. La víctima presentaba heridas de arma de fuego y se encontraba atada de pies y manos. Tras el hallazgo, fue trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo), donde presuntamente familiares confirmaron su identidad.

Buscado por la DEA desde 2023

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Alan Gabriel Núñez fue incluido en marzo de 2023 en la lista de personas buscadas por la DEA, por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo, posesión de armas de alto poder y lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses lo señalaban por conspiración para importar y traficar fentanilo, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En su ficha oficial se indica que nació en 1993 y que era de origen hispano.

Presunto rol en organización de Los Chapitos

De acuerdo con expedientes oficiales, Núñez era señalado como responsable de negociar y suministrar grandes cargamentos de fentanilo destinados a Estados Unidos. El Departamento de Estado indicó que presuntamente distribuía alrededor de 20 mil pastillas y hasta cinco kilogramos de fentanilo en polvo.

En documentos judiciales se detalla que, en 2023, Núñez habría coordinado entregas de fentanilo en Los Ángeles mediante intermediarios. Algunos de esos cargamentos, que incluían hasta nueve kilogramos de fentanilo en polvo, fueron asegurados posteriormente por la DEA.

En abril de 2023, un juez federal en Nueva York presentó una acusación formal en su contra por estos delitos. El caso continúa bajo investigación.

