Cae en Sinaloa Samuel “N”, uno de los 10 criminales más buscados por el FBI

Samuel “N”, uno de los más buscados en EE. UU. Foto: X @OHarfuch

Samuel “N”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), fue detenido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La noticia fue confirmada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, además de Kash Patel, director del FBI.

Detienen a Samuel “N”, uno de los 10 más buscados por el FBI

Samuel “N” estaba en la lista de los criminales más buscados por el FBI y ofrecían una recompensa de un millón de dólares por su captura. Al ahora detenido se le acusa del homicidio de dos mujeres en territorio estadounidense.

El FBI reporta que el 21 de mayo de 2023, Samuel “N” asesinó con un arma de fuego a dos mujeres en el restaurante “Stars Bar and Grill”, ubicado en Federal Way, Washington; también hubo una tercera persona lesionada durante el tiroteo.



Tras cometer el crimen, escapó de Estados Unidos y se refugió por un tiempo en la ciudad de Tijuana. Días después fue formalmente acusado de homicidio. La ficha de búsqueda menciona que tiene vínculos en Jalisco y Sinaloa.

En noviembre de 2025, Samuel “N” recibió una orden de arresto federal en Estados Unidos. Después de mantenerse prófugo por tres años, por fin lo detuvieron en la ciudad de Culiacán. El director del FBI informó en redes sociales que fue extraditado y este jueves por la mañana aterrizó en Seattle.

