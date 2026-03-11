Violencia repunta en Sinaloa: seis homicidios y una balacera con dos heridos en las últimas horas

GENERANDO AUDIO...

Asesinatos contrastan con datos de autoridades en Sinaloa. Foto: Uno TV

La violencia volvió a recrudecerse en el estado de Sinaloa durante las últimas horas, donde se reportan al menos seis homicidios dolosos y una balacera que dejó dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego en Culiacán.

Los hechos se registraron entre la mañana y la noche del martes 10 de marzo de 2026, luego de que un día antes la Fiscalía General del Estado (FGE) reportara únicamente un asesinato en toda la entidad.

Hallan dos cuerpos y una osamenta en Imala

Integrantes de la asociación civil Madres en Lucha por tu Regreso a Casa localizaron los cuerpos sin vida de dos hombres y una osamenta en las inmediaciones del poblado El Guasimal, perteneciente a la sindicatura de Imala, al oriente de Culiacán.

De acuerdo con autoridades, las víctimas se encuentran en calidad de desconocidas y presentaban impactos de arma de fuego. Los dos cuerpos completos estaban en avanzado estado de descomposición y se estima que tenían entre tres y cuatro días de haber sido asesinados.

Uno de los hombres era de complexión robusta y tez morena; vestía ropa verde tipo camuflaje militar, pechera portacargadores y botas tácticas negras. El segundo portaba pantalón de mezclilla azul, camisa de manga larga color tinto y botas tácticas.

Uno de los cadáveres fue localizado junto a un bebedero para ganado y el otro en medio de un corral de borregos, dentro de un rancho abandonado. En el lugar también se encontró una casa deshabitada con impactos de arma de fuego, ropa revuelta en su interior y una camioneta calcinada con huellas de disparos, por lo que se presume que en el sitio pudo haberse registrado un enfrentamiento entre grupos armados días atrás.

La osamenta localizada en las cercanías portaba brackets con ligas azules y una camisa verde tipo militar, aunque hasta el momento no se han dado más detalles sobre su identidad.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía estatal, personal de Servicios Periciales, el Servicio Médico Forense y efectivos de la Secretaría de Marina para realizar las diligencias correspondientes.

Tres hombres asesinados en ataques casi simultáneos

Horas más tarde, alrededor de las 15:00 horas, tres hombres fueron asesinados a balazos en ataques casi simultáneos registrados en dos puntos distintos de la colonia Infonavit Cañadas.

El primer ataque ocurrió en un área verde ubicada en la esquina de las calles Cerro Tepeyac y Cerro de la Memoria, a una cuadra al sur del bulevar Virreyes.

En ese sitio murieron David, de 42 años, quien trabajaba como ayudante de instalador de aires acondicionados, y Gerardo, de aproximadamente 30 años, dedicado a la venta de sushi.

Según los primeros reportes, ambos se encontraban comiendo sushi en platos desechables cuando fueron sorprendidos por dos sujetos armados que llegaron en motocicleta y les dispararon en repetidas ocasiones, privándolos de la vida de manera casi instantánea.

Mientras elementos de seguridad realizaban las diligencias en la zona, autoridades confirmaron un tercer homicidio a unas cuatro calles de distancia, sobre la calle Cerro Chico casi esquina con Cerro Prieto.

En ese lugar, un hombre, aun sin identificar, fue asesinado también a tiros, presuntamente por dos sujetos que viajaban en motocicleta. El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta.

En ambos puntos trabajaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal, Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía estatal, quienes realizaron el levantamiento de los tres cuerpos.

Balacera deja dos heridos en Terranova y uno en el estacionamiento del Aeropuerto de Culiacán

Durante la noche, se registró una balacera en el sector Terranova que dejó al menos dos personas lesionadas por arma de fuego.

El ataque ocurrió sobre el bulevar Navidad, frente a las instalaciones del Seguro Social de ese sector, donde un hombre que viajaba en una unidad y portaba una mochila para transportar comida de una plataforma digital fue atacado a balazos por sujetos armados que viajaban en un vehículo. La víctima resultó herida en una rodilla tras recibir un disparo que le destrozó la rótula.

De manera paralela, una bala perdida recorrió varios metros e impactó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán, donde hirió en la pierna a un pasajero identificado como Carlos, de 28 años.

El joven esperaba a un familiar en la zona de llegada de vehículos cuando se percató de que estaba lesionado. Fue auxiliado por personal médico del aeropuerto y posteriormente trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital. Según su testimonio, no escuchó detonaciones y solo sintió el impacto.

Hombre asesinado en Villas del Real

Más tarde, Edgar Omar, de 38 años y vecino de la colonia Amistad, fue asesinado a balazos cuando circulaba en bicicleta por la calle Reina Itzel, entre Paseo del Rey y Rey Jorge VI, en el fraccionamiento Villas del Real.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue atacada por sujetos armados que viajaban en un vehículo, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

Durante el ataque, otro hombre que circulaba en motocicleta por la zona resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la FGE, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Repunte de violencia

Los hechos violentos registrados durante el martes contrastan con el reporte del lunes, cuando la Fiscalía estatal informó que solo se había contabilizado un homicidio doloso en toda la entidad.

Las autoridades mantienen operativos en distintos sectores de Culiacán para tratar de ubicar a los responsables de estos ataques armados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.