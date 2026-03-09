Hallan cuatro fosas clandestinas en Elota; fin de semana deja homicidios y “levantones” en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Samuel Sánchez

Durante el fin de semana fueron localizadas cuatro fosas clandestinas en el municipio de Elota, se registraron un total de dos homicidios dolosos y seis personas fueron privadas de la libertad en Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que el pasado sábado fueron localizadas cuatro fosas clandestinas en un predio ubicado en la comunidad de El Salado, municipio de Elota, en las cuales se localizaron dos cadáveres y tres osamentas.

La Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, registró una denuncia ese mismo día.

Mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró cinco denuncias en la Región Centro, por el delito de Privación de la Libertad Personal.

El domingo, en Culiacán, una persona del sexo masculino perdió la vida luego de ser atacado a balazos en la colonia 6 de Enero. Horas más tarde, en el municipio de Mocorito, una persona fue localizada asesinada en el parque La Alameda.

La FGE también informó sobre la localización de restos óseos en la localidad de Ohuira, municipio de Ahome.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas el pasado domingo registró una denuncia en la Región Centro, por el delito de Privación de la Libertad Personal.

También durante el fin de semana un interno del Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA), conocido como tutelar para menores, escapó, lo que provocó la activación de un operativo de búsqueda por parte de las autoridades, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos.

El joven fue identificado como Kevin Gabriel, de 19 años, con domicilio en la colonia 21 de marzo, en Culiacán. De acuerdo con la información oficial, permanecía internado desde hace aproximadamente dos años por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

