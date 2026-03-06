Regresan a Mazatlán 14 sinaloenses varados en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de Sinaloa

Un grupo de 14 sinaloenses que realizaban un viaje turístico en Medio Oriente logró regresar a Mazatlán, Sinaloa, tras enfrentar dificultades por el cierre del espacio aéreo en la región. El Gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, confirmó que brindó apoyo con trámites, visas, rutas de traslado y un traductor de árabe para facilitar su retorno a México.

El gobernador Rubén Rocha Moya explicó que el acompañamiento comenzó desde que los viajeros salieron de la región en conflicto. Según detalló, el gobierno estatal realizó gestiones para facilitar documentación migratoria y coordinar su traslado seguro.

Entre los apoyos brindados estuvieron:

Gestión de visas para quienes debían transitar por Egipto

para quienes debían transitar por Cobertura de algunos gastos de traslado

Búsqueda de rutas de regreso seguras

Apoyo de un traductor de árabe para resolver problemas de comunicación

El mandatario explicó que varios de los viajeros tuvieron que ingresar a territorio egipcio tras llegar por barco, lo que requería permisos migratorios.

“Los estuvimos atendiendo paso a paso… les ayudamos a resolver todo eso. Ya están acá”, afirmó Rocha Moya.

Así fue el regreso de los 14 sinaloenses

El grupo utilizó dos rutas distintas para salir de la zona.

Seis personas salieron por vía marítima desde el puerto jordano de Áqaba hacia Sharm el-Sheij, Egipto , y desde ahí tomaron vuelos de conexión hasta llegar a Mazatlán .

salieron por desde el puerto jordano de hacia , y desde ahí tomaron vuelos de conexión hasta llegar a . Ocho personas viajaron por avión hacia Casablanca, Marruecos, luego a Madrid, España, y finalmente a México.

La compleja logística fue necesaria ante el cierre del espacio aéreo en varias zonas de Medio Oriente.

Viajeros agradecen apoyo de autoridades

Durante su llegada al aeropuerto de Mazatlán, Arcelia Loaiza, una de las turistas, agradeció el respaldo recibido por parte de las autoridades.

“Se puso en contacto Gobierno del Estado con nosotros, nos abrieron muchas puertas y afortunadamente ya estamos aquí”, explicó.

La viajera también destacó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la asistencia de un funcionario que hablaba árabe y facilitó la comunicación con autoridades locales.

El gobernador informó que el grupo ya se encuentra en Sinaloa y adelantó que sostendrá un encuentro con ellos en los próximos días.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.