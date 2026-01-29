FGE investiga desaparición de 10 mineros en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas vinculadas a una empresa minera ubicada en el municipio de Concordia, tras un reporte recibido el pasado 24 de enero a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con la autoridad, la denuncia fue realizada por la apoderada legal de la empresa, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos y acciones institucionales correspondientes. La investigación quedó integrada por el delito de Desaparición Cometida por Particulares.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía mantiene coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales, entre ellas la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de implementar operativos de búsqueda y realizar diversas diligencias de investigación para la localización de las víctimas.

Como parte de estas acciones, el pasado 27 de enero se llevó a cabo una diligencia de cateo, misma que fue autorizada por la autoridad judicial competente, como parte de las investigaciones en curso.

Las autoridades señalaron que las indagatorias continúan y que se informará conforme haya avances en el caso.

