Violencia en Sinaloa: desaparecen 10 mineros en Concordia y atacan a dos diputados en Culiacán

Sinaloa enfrenta dos casos de alta preocupación por violencia e inseguridad: la desaparición de, al menos, 10 trabajadores de una minera y un ataque armado contra dos legisladores locales.

Desaparición de 10 mineros en Concordia

En el municipio de Concordia, familiares y autoridades reportaron desde el 23 de enero la desaparición de diez ingenieros y técnicos vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver Corp. Según versiones oficiales y testimonios, un grupo armado irrumpió en una casa en la colonia centro donde se alojaban y se los llevó por la fuerza. Las investigaciones están en curso, y las fichas de búsqueda ya fueron emitidas por la Fiscalía de Sinaloa.

Desde esa fecha, los familiares aseguran que perdieron toda comunicación con los mineros y, hasta el momento, ni la Fiscalía ni la empresa minera han emitido información oficial sobre su paradero.

De acuerdo con la información disponible, ya existen fichas de búsqueda activas para los trabajadores no localizados. Las personas reportadas como desaparecidas son:

Ignacio Salazar

José Castañeda

Antonio Esparza

Javier Vargas

Javier Valdez

Antonio Jiménez

Saúl Alberto Ochoa Pérez

José Antonio Jiménez Nevárez

Ataque armado a dos diputados en Culiacán

Por su parte, en Culiacán, la capital del estado, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputados locales de Movimiento Ciudadano, fueron atacados a balazos este miércoles por un grupo armado cuando circulaban por el Malecón Viejo. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital; según el gobernador Rubén Rocha Moya, Torres se encuentra en estado grave y en cirugía, mientras que Montoya está fuera de peligro.

Tras el atentado, autoridades federales y estatales desplegaron operativos y sobrevuelos de helicópteros para localizar a los responsables. Movimiento Ciudadano condenó el ataque, exigió una investigación inmediata y sin impunidad, y la dirigencia nacional calificó los hechos como una muestra de la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa el estado.

Estos dos hechos coincidieron en el contexto de la persistente violencia en Sinaloa, donde las pugnas entre grupos criminales han generado un ambiente de riesgo para trabajadores, funcionarios y civiles, quienes ya no salen de sus casas de noche por miedo a ser víctimas de la violencia. Las fiscalías y cuerpos de seguridad mantienen abiertas carpetas de investigación tanto por la desaparición de los mineros como por el atentado contra los legisladores.

