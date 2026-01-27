¡Última semana! Paga 6 mil y pon tu auto en regla en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Pon tu auto en regla con seis mil pesos. Foto: Gobierno de Sinaloa.

Las autoridades de Sinaloa recordaron que las personas que viven en esta entidad del país solamente tienen esta semana para poner sus autos en regla a través del programa “Ponte al Corriente”.

Queda una semana para que en Sinaloa pongan en regla sus autos

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), las conductoras y conductores sinaloenses sólo tienen esta última semana para aprovechar el programa “Ponte al Corriente”, el cual sirve para poner sus autos en regla.

Sí, de acuerdo con la directora de Recaudación de la dependencia, Silvia Karina Gutiérrez Dautt, los beneficios terminarán este próximo viernes 30 de enero de 2026.

Foto: Getty Images

¿Quiénes pueden aprovechar el programa “Ponte al Corriente”?

Este programa “Ponte al Corriente” está dirigido principalmente a dueños de autos de modelos de 2018 y anteriores, y que tienen adeudos de hasta 40 mil pesos.

¿Cómo pueden poner en regla sus vehículos? Los propietarios pueden ponerse al corriente con un único pago de seis mil pesos, el cual incluye la calcomanía y el canje de placas. Todo esto, indican las autoridades estatales, con el objetivo de apoyar la economía de las familias sinaloenses y brindar facilidades para que las y los contribuyentes regularicen su situación vehicular.

De hecho, para facilitar aún más el cumplimiento de esta contribución, ofrecen pagar esta cantidad de dinero en tres y seis meses sin intereses, con tarjetas participantes.

Estos beneficios están disponibles en los siguientes lugares:

Oficinas de recaudación

Módulos

Colecturías

En línea, a través del portal: ciudadano.sinaloa.gob.mx

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.