Realidad o montaje: redes reaccionan a secuestro y liberación de la “Nicholette” en Sinaloa

Usuarios acusan presunto montaje en el caso de Nicholette. Foto: Fiscalía Sinaloa.

Este fin de semana pasado, las autoridades del estado de Sinaloa informaron que localizaron con vida a Nicole Pardo Molina, mejor conocida como la “Nicholette” en redes sociales, luego de un presunto secuestro, aunque en redes sociales ya hay polémica, pues mientras unos dicen que fue real su caso, otros aseguran que se trató de un montaje.

Encontraron con vida a la “Nicholette”

Fue la Fiscalía General del Estado de Sinaloa la que dio a conocer que fue encontrada con vida la influencer conocida como la “Nicholette”, quien supuestamente había sido secuestrada el 20 de enero de 2026, por lo que ya tenía un reporte de búsqueda activo ante las autoridades locales.

De hecho, en redes sociales se volvió viral una grabación en la que presuntamente se observaba a Nicole Pardo Molina, siendo llevada por unos sujetos en un vehículo blanco, justo frente a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán, Sinaloa.

Por esta razón, en el reporte de las autoridades se advertía que su integridad podría encontrarse en riesgo, pues existía la posibilidad de que fuera víctima de la comisión de un delito, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda.

Lo raro es que, hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha dado mayor información sobre el presunto secuestro de la influencer, como quiénes la tenían privada de su libertad o si ya están buscando a los que salen en las imágenes llevándosela a la fuerza.

Foto: CEBP Sinaloa

La “Nicholette” responsabiliza a la “Mayiza”

En un video que comenzó a compartirse en redes sociales el sábado 24 de enero, la “Nicholette” aparece leyendo un mensaje, que, de acuerdo con algunos usuarios, fue de una manera poco habitual a como acostumbra a expresarse, por lo que comenzaron a preocuparse por su seguridad, llegando a afirmar que seguramente lo había grabado bajo presión.

Palabras más, palabras menos, la influencer dice que no estaba en esa situación por casualidad y lanzó acusaciones relacionadas con presuntas actividades criminales, así como señalamientos sobre corrupción policial y hechos violentos ocurridos en Culiacán.

Y ya al final del video, Nicole responsabiliza a la “Mayiza” de un conflicto con los “Chapitos”, el cual, según ella, ha provocado violencia en Sinaloa.

Además, realizó una petición para localizar al padre de un menor de edad, identificado como Debanhi Gustavo Hernández Valdez, quien habría sido secuestrado en julio de 2025 en la colonia 4 de Marzo.

Usuarios dicen que se trató de un montaje

En algunos videos que se han hecho y publicado en redes sociales analizando el caso de “Nicholette”, algunos usuarios han acusado que el presunto secuestro de esta influencer parece en realidad un montaje.

Sí, algunos comentan que desde el momento en que la “levantaron”, se nota que se trató de una puesta en escena. Y otros más hasta aseguran ver que “Nicholette” se ríe momentos antes de que la subieran al vehículo.

“Fue un montaje muy bien trazado, y una burla a las demás personas que buscan a sus familiares desaparecidos”, es uno de los tantos comentarios que se han hecho sobre el caso en redes sociales.

De hecho, mencionan que ya ha comenzado a subir publicaciones e historias como si no hubiera ocurrido nada, cuando en otros casos, las personas prefieren no aparecer públicamente por temor a ser víctima nuevamente de un secuestro.

