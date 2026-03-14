Hallan a menor de 14 años entre grupo armado en Sinaloa; podría ser adolescente desaparecido en Durango

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Un menor estaba entre un grupo armado detenido en Sinaloa. Foto: Corresponsales

Autoridades federales detuvieron a cuatro civiles armados durante un operativo de seguridad realizado en una carretera del municipio de Elota, Sinaloa, donde fue localizado un adolescente de 14 años que coincide con las características de Martín Alexander, reportado como desaparecido en Durango desde el pasado 4 de marzo.

Operativo en Elota, Sinaloa deriva en detención de grupo armado

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera que conecta las comunidades de Nuevo Salto Grande y Paredón Colorado, en el municipio de Elota, donde fuerzas federales detectaron a cuatro personas que portaban armas largas.

Los uniformados interceptaron al grupo y realizaron una inspección que derivó en el aseguramiento de armamento y equipo táctico.

Durante el operativo fueron detenidos cuatro civiles armados, entre ellos el menor de edad, y se aseguró el siguiente material:

Tres armas largas y una corta

13 cargadores

Cartuchos útiles

Dos chalecos tácticos

Autoridades analizan identidad del adolescente detenido

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del adolescente ni han proporcionado detalles adicionales sobre su situación legal o personal.

Se espera que en las próximas horas los gobiernos de Durango y Sinaloa confirmen si el menor detenido se trata de Martín Alexander, de 14 años.

También investigan desaparición de otro adolescente en Durango

Las autoridades también deberán aclarar el estatus del otro menor desaparecido el mismo día: Rafael Delgado Campuzano, de 15 años.

Ambos adolescentes desaparecieron el mismo día en distintas colonias de la capital duranguense, lo que ha generado preocupación entre autoridades y población.

Preocupación por posible reclutamiento forzado

El caso ha despertado inquietud debido a la posibilidad de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

La preocupación aumentó tras la difusión de un video donde uno de los menores aparece presuntamente sometido por un grupo armado, lo que ha intensificado la atención sobre el caso mientras se espera la confirmación oficial de las autoridades.

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