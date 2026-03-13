Óscar Rentería renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Rentería Schazarino, presentó su renuncia como titular de Seguridad de Sinaloa

Óscar Rentería Schazarino fue designado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa el 21 de diciembre de 2024 por el gobernador Rubén Rocha Moya. Su nombramiento ocurrió en un periodo en el que el estado comenzaba a enfrentar un incremento en la violencia derivada de disputas entre grupos del crimen organizado.

La salida de Óscar Rentería Schazarino ocurre en un contexto de hechos violentos que han persistido en distintos puntos de Sinaloa, sobre todo en la capital del estado. En esa zona, desde hace casi dos años, se han reportado homicidios, ataques armados y otros delitos de alto impacto.

El general de brigada del Estado Mayor, Óscar Rentería Schazarino, presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, cargo que ocupó durante poco más de un año. La decisión fue notificada al gobernador Rubén Rocha Moya.

La renuncia se dio luego de que Rentería Schazarino recibió un ascenso dentro de la Guardia Nacional. Ahora asumirá como comandante regional de esa institución con sede en Mérida, Yucatán.

Hasta ahora, se conoce que será el próximo lunes 16 de marzo cuando llegue a la entidad la persona que asumirá la titularidad de la dependencia. El cargo volverá a quedar en manos de un general proveniente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cambio en Seguridad Pública de Sinaloa

La salida de Óscar Rentería Schazarino se da mientras Sinaloa mantiene un escenario marcado por la violencia en distintas regiones del estado. Entre los hechos reportados se encuentran homicidios, ataques armados y otros delitos de alto impacto, principalmente en la capital sinaloense.

El relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ocurrirá en los próximos días, cuando se concrete la llegada del nuevo titular de la dependencia.

Ascenso de Óscar Rentería a la Guardia Nacional

Con su salida del gobierno estatal, Óscar Rentería Schazarino pasará a una nueva responsabilidad dentro de la Guardia Nacional. Su nuevo encargo será como comandante regional con sede en Mérida, Yucatán.

Por ahora, el Gobierno de Sinaloa se mantiene a la espera de la llegada del nuevo responsable de la seguridad pública en la entidad, prevista para el lunes 16 de marzo.

