Mónica Zambada Niebla: ella es la hija del “Mayo”, detenida y liberada por autoridades en México

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Mónica Zambada Niebla, hija del “Mayo”. Foto: Getty

Durante la madrugada de este jueves, un fuerte operativo se registró en El Álamo, sindicatura de El Salado, en Sinaloa, que derivó, por unos momentos, en la detención de Mónica Zambada Niebela, hija del Ismael “Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa y hoy preso en Estados Unidos.

¿Quién es Mónica Zambada Niebla, hija del “Mayo” Zambada?

Según reportes, Mónica del Rosario Zambada Niebla es una de las hijas de Ismael “Mayo” Zambada. La heredera del líder del Cártel de Sinaloa habría nacido el 2 de marzo de 1980, producto de la relación del capo con Rosario Niebla Cardoza.

Sobre la vida y las actividades de la hija del “Mayo” Zambada poco se sabe. Aunque 2007, las autoridades de Estados Unidos boletinaron dos empresas a nombre de Mónica Zambada Niebla.

Reportes afirman que habrían sido las empresas Jamaro Constructores y Establo Puerto Rico, las boletinadas por las autoridades estadounidenses hace casi dos décadas.

A Zambada Niebla se le señala de, presuntamente, formar parte de la red financiera de su padre el “Mayo”, una de las cabezas de Cártel de Sinaloa, organización que, tras su captura en Estados Unidos del líder, enfrenta una lucha entre las facciones de los “Chapitos” y los “Mayitos”, elevando los hechos de violencia en Sinaloa.

¿Por qué dejaron libre a Mónica Zambada Niebla?

En el operativo a una propiedad relacionada con los “Mayos”, autoridades destacaron que al interior fue encontrada una mujer que, al no tener relación con delitos, fue dejada en libertad.

Aunque en el comunicado el Gabinete de Seguridad no hizo mención del nombre de Mónica Zambada Niebla, confirmó que era la hija de un líder criminal.

“Durante esta intervención también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”, destaca el comunicado de las autoridades

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