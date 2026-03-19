Violencia en Sinaloa deja ejecutados y un militar herido

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Explosión de mina deja militar herido en Concordia. FOTO: Getty

Sinaloa registró una nueva jornada de violencia este miércoles 18 de marzo, con hechos de alto impacto en distintos municipios. Entre los casos destacan el asesinato de una pareja en Culiacán, el hallazgo de cuerpos con signos de violencia en Mazatlán y un militar herido tras la explosión de una mina en Concordia.

Autoridades estatales y federales desplegaron operativos en varias zonas tras los reportes al número de emergencias. Los hechos incluyeron ataques armados, personas heridas y víctimas mortales en diferentes puntos del estado, sin que hasta el momento se reporten detenciones relacionadas.

En Mazatlán, dos personas fueron localizadas sin vida dentro de un cuerpo de agua en el ejido El Castillo. Las víctimas estaban atadas de las manos y presentaban huellas de violencia. Aunque se mencionó un posible tercer cuerpo, esto no fue confirmado por autoridades.

En Culiacán, un hombre y una mujer, identificados como Pedro Ricardo, de 36 años, y Sherlyn, fueron asesinados a balazos en la colonia Fovissste Humaya. Sujetos armados los atacaron en la vía pública y huyeron del lugar.

En otro punto de la capital sinaloense, en la colonia Antonio Toledo Corro, dos hombres fueron perseguidos y asesinados mientras circulaban en motocicleta. Una de las víctimas fue identificada como Iván Armando; la otra, José Manuel, fue localizada sin vida metros más adelante.

La jornada también incluyó ataques sin víctimas mortales. En Infonavit Solidaridad, hombres armados dispararon contra una vivienda, donde autoridades encontraron casquillos percutidos. Además, un hombre resultó herido en un asentamiento irregular tras un ataque dentro de una vivienda improvisada.

En Navolato, una joven de 24 años fue localizada con una herida de bala en el rostro. La víctima declaró que fue privada de la libertad durante dos días antes de ser abandonada en un campo agrícola.

Explosión de mina deja militar herido en Concordia

En la sierra de Concordia, un elemento del Ejército Mexicano resultó gravemente herido al activar una mina terrestre en la comunidad de Pánuco durante un recorrido de vigilancia. El militar sufrió lesiones severas, incluida la amputación parcial del pie derecho, y fue trasladado a un hospital militar en Mazatlán bajo fuerte operativo.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

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