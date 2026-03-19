Operativo en El Salado deja 11 abatidos, un detenido y liberan a la hija del “Mayo”

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En Sinaloa abatieron a 11 presuntos delicuentes. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un operativo federal en Sinaloa dejó un saldo preliminar de 11 presuntos delincuentes abatidos, un detenido y la liberación de una mujer identificada como hija de Ismael “Mayo” Zambada, informó el Gabinete de Seguridad.

¿Qué se sabe del operativo en Sinaloa?

La acción se realizó en la comunidad de El Salado como parte de un despliegue encabezado por la Secretaría de Marina para contener a grupos generadores de violencia en la entidad.

De acuerdo con la información oficial, en una primera intervención se ejecutó una acción en un domicilio vinculado con una célula delictiva de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, donde se logró la detención de un integrante de esta organización.

Liberan a la hija del “Mayo”

En ese mismo sitio fue localizada una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no contaba con órdenes de aprehensión ni relación con actividades ilícitas, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos legales, indicó el Gabinete de Seguridad en una tarjeta informativa.

Posteriormente, en continuidad al operativo, fuerzas federales ubicaron otro inmueble presuntamente utilizado por integrantes del mismo grupo delictivo. Al arribar, el personal naval fue agredido, por lo que repelió el ataque.

Tras el enfrentamiento, 11 presuntos agresores perdieron la vida. En el lugar, autoridades aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

El Gabinete de Seguridad informó que mantiene presencia operativa en la zona, mientras continúan las acciones para reforzar la seguridad y proteger a la población.

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