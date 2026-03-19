Se registra fuerte operativo en El Salado; trasciende detención de personas ligadas al “Mayo” Zambada

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Operativo en El Salado, Culiacán. Foto: Corresponsal

Durante un intenso operativo por tierra y aire por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) se logró detener, al menos, a un hombre y a una mujer, así como asegurar un inmueble en la sindicatura de El Salado, en Culiacán.

Fuerte operativo por detención de dos personas ligadas al “Mayo” Zamba en Culiacán

El operativo se registró desde la madrugada de este jueves en la comunidad El Álamo, uno de los sitios que acostumbraba usar como residencia Ismael “Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, detenido en 2024 y extraditado a Estados Unidos (EE.UU.).

Familiares de las personas detenidas han dado a conocer que elementos de las fuerzas federales no mostraron ninguna orden de cateo o de detención en contra las personas.

El sujeto de sexo masculino fue trasladado en una patrulla hasta una zona, donde aterrizaron, al menos, dos helicópteros para ser trasladados a la Ciudad de México (CDMX) o al Aeropuerto Internacional de Culiacán. Hasta el momento se desconoce si la mujer también será trasladada.

Las autoridades mantienen un fuerte operativo en la zona, donde una vivienda fue asegurada.