Nueva ola de violencia azota Escuinapa, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Una serie de videos difundidos en redes sociales muestra explosiones y una columna de humo en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, visible a varios kilómetros de distancia. Hasta el momento, no hay información oficial sobre el origen de los hechos; de manera preliminar, usuarios y versiones locales los relacionan con un posible enfrentamiento en la zona.

En las grabaciones, compartidas por habitantes del sur del estado, se observa cómo el humo blanco se eleva varios metros, mientras personas que filman comentan lo ocurrido.

Habitantes reportan detonaciones; autoridades no han emitido información oficial

De acuerdo con fuentes locales, vecinos de Escuinapa señalaron haber escuchado al menos cuatro fuertes detonaciones. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial, por lo que la información disponible proviene únicamente de reportes ciudadanos difundidos en redes sociales.

De forma preliminar, usuarios de grupos locales de redes sociales señalaron que las detonaciones se habrían detenido, aunque pidieron a la población no salir a las calles como medida preventiva.

¿Qué ocurrió con el refuerzo de la presencia militar en Sinaloa?

Ante los hechos recientes de violencia en Sinaloa, autoridades federales desplegaron elementos de Fuerzas Especiales y del Ejército Mexicano para reforzar las tareas de seguridad y contención de grupos delictivos. Sin embargo, tras la inquietud generada en los últimos días por versiones sobre una posible disminución de la presencia militar, hasta el momento las autoridades no han emitido un reporte oficial adicional que confirme cambios en el operativo ni ajustes en el despliegue.

No se reportan personas lesionadas ni fallecidas en este nuevo hecho

Según la información compartida por residentes de la zona, no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales derivadas de estos hechos.

Escuinapa ya había registrado hechos violentos días antes

Cabe recordar que días atrás se registró una ola de violencia en el mismo municipio, la cual dejó un saldo de dos personas muertas, quienes fueron encontradas calcinadas dentro de un vehículo. En ese caso, las autoridades confirmaron los hechos; sin embargo, el evento actual continúa sin información oficial.

Bloqueos y suspensión de actividades en hechos previos

Durante el enfrentamiento anterior en Escuinapa, habitantes reportaron detonaciones de alto calibre, lo que obligó a interrumpir la circulación vehicular en distintos puntos del municipio. Como consecuencia, se suspendieron las clases presenciales en escuelas de la cabecera municipal.

Además, testimonios en video mostraron que un conductor de tráiler fue obligado a descender de su unidad, la cual fue utilizada para bloquear una vialidad, presuntamente para impedir el avance de grupos contrarios.

