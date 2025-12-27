Comando incendia vehículo en entrada de colegio en Culiacán; se suma a jornada violenta en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Auto incendiado frente a un colegio en Culiacán. Foto: Uno TV

Sujetos no identificados incendiaron intencionalmente un vehículo frente a la entrada principal del Colegio Altum, nivel preparatoria, la tarde de este viernes 26 de diciembre, en el fraccionamiento Portalegre, sector La Conquista, al norte de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información de las autoridades de seguridad, un grupo de individuos armados arribó al plantel educativo en un vehículo compacto de modelo reciente. Los sujetos estacionaron el automóvil frente al acceso principal, le prendieron fuego y después se retiraron del sitio.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE). Las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni fallecidas. Tras controlar el incendio, la Fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Tienda de uniformes del mismo colegio también fue incendiada

Este ataque ocurre días después de que desconocidos incendiaran Pequeño Gigante, una tienda de uniformes escolares del mismo grupo educativo.

Asimismo, en redes sociales circuló un mensaje que advertía a la población no acudir a ciertas instituciones, entre ellas el Colegio Altum, el Colegio Azteca y un casino. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la veracidad ni la autoría de dichos mensajes, aunque los sitios señalados ya han sufrido actos vandálicos.

Auto incendiado frente a un colegio en Culiacán. Foto: Uno TV

Más hechos violentos en Culiacán este viernes

Esta mañana, autoridades localizaron los restos humanos de al menos un hombre dentro de una bolsa negra y una cobija gris en la zona de La Ladrillera, al norte de Culiacán. El hallazgo ocurrió en los límites de las colonias Loma de Rodriguera y Paseo Alameda. La víctima continúa en calidad de desconocida; por ello, personal la trasladó al Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes.

Horas más tarde, vecinos y autoridades hallaron el cuerpo de otra persona en avanzado estado de descomposición al fondo de una noria, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato. Elementos de Bomberos intervinieron para recuperar los restos del sitio.

Por la tarde, civiles y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) protagonizaron un enfrentamiento armado en la zona rural de Culiacán. El combate dejó un saldo de tres civiles abatidos y varios agentes federales lesionados. Los hechos sucedieron entre el panteón del ejido El 30 y el camino hacia Campo Gobierno número 2.

Finalmente, en el municipio de Escuinapa, la detonación de un presunto explosivo artesanal movilizó a los cuerpos de emergencia. El estallido ocurrió cerca del almacén municipal y de un asilo de ancianos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.