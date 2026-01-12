Suspenden regreso a clases en 8 municipios de Sinaloa por pronósticos de lluvias

GENERANDO AUDIO...

Se suspende el regreso a clases en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

En ocho municipios de Sinaloa, este lunes 12 de enero, no se lograron reanudar clases durante el turno matutino debido al pronóstico de intensas lluvias en la región. La Secretaría de Educación Pública y Cultura publicó un comunicado este lunes por la mañana para informar sobre la suspensión de actividades.

Suspenden clases en 8 municipios Sinaloa por pronóstico de lluvias

Se trata de instituciones educativas de todos los niveles localizadas en los municipios de Culiacán, Sinaloa Municipio, Badiraguato, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá, turno matutino.

La Secretaría de Educación Pública de Sinaloa envió un comunicado donde informó que por recomendación del Instituto Estatal de Protección Civil se tomó esta decisión ante el pronóstico de lluvia que prevalece para las próximas horas.

Por su parte, Protección Civil de Culiacán informó que desde la madrugada de este lunes se registran lluvias moderadas con actividad eléctrica en la capital de Sinaloa. A la ciudadanía se le pide tomar precauciones para evitar accidentes, principalmente a los automovilistas que andan en circulación, y a los peatones.

Se pide a los padres de familia y población en general permanecer atenta de las vías oficiales de comunicación.

