Más de 5.5 millones de turistas visitaron Sinaloa en 2025. Foto: Uno TV

Sinaloa registró un aumento en el flujo de turistas, cifras que reflejan la confianza de los visitantes en la entidad, informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal señaló que el comportamiento del sector turismo en Sinaloa fue positivo a lo largo del año, lo que se reflejó en indicadores como la ocupación hotelera, la llegada de visitantes nacionales e internacionales y el crecimiento de la conectividad aérea.

“Se comportó muy bien el sector turismo y eso es importante registrarlo”, declaró Rubén Rocha Moya.

Turismo en Sinaloa durante 2025

El gobernador destacó que Mazatlán alcanzó una ocupación hotelera del 83%, cifra que posiciona al destino entre los más competitivos a nivel nacional. Además, el promedio estatal de ocupación hotelera se mantuvo en 65% durante el año.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, informó que en 2025 el estado recibió 5.5 millones de turistas, lo que se tradujo en una derrama económica de 33 mil 293 millones de pesos.

La funcionaria señaló que, al realizar el balance del año, los indicadores turísticos reflejan un desempeño positivo en distintos segmentos del sector.

Mazatlán concentra mayor afluencia turística

De acuerdo con datos oficiales, Mazatlán recibió a más de 4.3 millones de turistas durante 2025, con una derrama económica de 27 mil 490 millones de pesos.

En el rubro de turismo de cruceros, el puerto recibió 124 cruceros, con la llegada de 435 mil 167 cruceristas, quienes generaron una derrama económica de 696 millones de pesos.

A estos arribos se suman dos cruceros que llegaron a Topolobampo, con una derrama económica adicional de 2.4 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal.

Conectividad aérea y nuevas rutas

En materia de conectividad aérea, Sinaloa recibió de enero a noviembre un total de 4 millones 18 mil 124 pasajeros en los aeropuertos del estado.

Durante el año se abrieron siete nuevas rutas aéreas: cinco en Mazatlán (Torreón, Chihuahua, Los Mochis, La Paz y Hermosillo) y dos en el municipio de Ahome (Chihuahua y La Paz). Además, se anunció un nuevo vuelo Mazatlán–Guadalajara, que iniciará operaciones en marzo de 2026.

Actualmente, Mazatlán cuenta con ocho rutas directas a Canadá: Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Regina y Montreal. Debido a los niveles de ocupación registrados en la temporada decembrina, la ruta Calgary–Mazatlán operará durante todo 2026.

Inversión hotelera e industria de reuniones

Las autoridades estatales informaron que se avanza en la construcción de 14 hoteles en Sinaloa, que representan alrededor de 2 mil 376 habitaciones, como parte del fortalecimiento de la infraestructura turística.

La industria de reuniones fue otro de los sectores con resultados relevantes, al registrar 191 eventos, 331 mil asistentes y una derrama económica de 3 mil 589 millones de pesos, lo que representó un incremento de 6.5% respecto al año anterior.

“En Industria de Reuniones tuvimos excelentes números (…) genera entre tres y cuatro veces más que el turismo de placer”, señaló Mireya Sosa Osuna.

