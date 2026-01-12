Ojo, mamá y papá: frío retrasa la entrada a escuelas en algunas entidades

GENERANDO AUDIO...

Frente frio 27 retrasa entrada al regreso a clases. Foto: Cuartoscuro

Este lunes 12 de enero regresan a clases millones de alumnas y alumnos de educación básica en la República Mexicana; sin embargo, debido a las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 27, algunas entidades del país anunciaron modificaciones en los horarios de entrada y salida en planteles de preescolar, primaria y secundaria.

El sistema frontal, acompañado por una masa de aire polar, generará ambiente muy frío a gélido, lluvias intensas en varias regiones y rachas fuertes de viento, lo que llevó a autoridades educativas estatales a aplicar medidas preventivas para proteger la salud de las y los estudiantes.

Frente frío 27 impacta con bajas temperaturas y lluvias

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el frente frío 27 se desplazará sobre la vertiente del Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de condiciones de frío extremo en el norte y centro del país.

Ante este escenario, se confirmó que algunos estados ajustarán los horarios escolares, y no se descarta que más entidades se sumen conforme evolucione el sistema frontal.

Estados con cambios de horario por el frente frío 27

Hasta el momento, los cambios de horario confirmados para el regreso a clases 2026 son los siguientes:

Puebla:

Realizó un comunicado en donde menciona que las escuelas aplicarán un retraso de 30 minutos en la entrada, así como ajustes en la salida en algunos planteles. El horario de invierno en la entidad inició el 3 de noviembre de 2025 y concluirá el 27 de febrero de 2026.

Tlaxcala:

El turno matutino iniciará a las 08:30 horas y concluirá a las 13:00 horas. El turno vespertino entrará a las 13:30 horas y saldrá a las 17:30 horas. La medida aplica en 784 escuelas públicas y privadas hasta nuevo aviso.

Querétaro:

Las primarias públicas generales e indígenas tendrán horario matutino de 08:30 a 12:30 horas, mientras que el turno vespertino será de 14:00 a 18:00 horas. Estos ajustes estarán vigentes hasta el 20 de febrero.

San Luis Potosí:

Se otorgará una tolerancia de 30 minutos en la entrada y la salida será 30 minutos antes en el turno vespertino. La medida aplica en escuelas primarias hasta el 21 de marzo.

¿A qué hora regresan a clases este lunes 12 de enero?

En términos generales, el regreso a clases se mantiene en los horarios habituales establecidos en cada entidad; no obstante, las autoridades recomiendan a padres, madres de familia y tutores mantenerse atentos a los avisos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como a los comunicados emitidos por las autoridades educativas estatales y las escuelas, ya que podrían anunciarse nuevos ajustes conforme avancen las condiciones climáticas.

