Ataque armado deja tres personas muertas en Sonora

GENERANDO AUDIO...

Investigan ataque armado en Sonora. Foto: Getty Images.

Autoridades del estado de Sonora investigan un ataque armado, ocurrido el domingo 8 de marzo en Ciudad Obregón, que dejó tres personas muertas.

Ataque armado en Sonora deja tres muertos

La Fiscalía General de Justicia de Sonora dio a conocer, a través de sus redes sociales oficiales, que ya comenzaron las investigaciones por un ataque armado que ocurrió la tarde de este 8 de marzo.

De acuerdo con la información obtenida por las autoridades sonorenses, la agresión con armas de fuego se dio alrededor de las 17:20 horas, en la calle Casa Blanca de la colonia Urbi Villa del Rey, en Ciudad Obregón.

Las víctimas circulaban en un vehículo Chevrolet Malibú, el cual fue interceptado por ocupantes de una camioneta Toyota Tacoma color negro.

De acuerdo con los primeros indicios, desde esta camioneta se realizaron disparos con armas largas contra los tripulantes del automóvil, dos hombres y una mujer, de entre 25 y 33 años de edad, quienes fallecieron en el lugar.

Posible disputa de grupos delictivos

Según las primeras líneas de investigación de la Fiscalía de Sonora, este ataque armado, en el que fallecieron tres personas aún sin identificar, se habría dado por una posible disputa entre grupos delictivos.

Las autoridades locales informaron también que, durante las diligencias, personal de Servicios Periciales aseguraron diversos casquillos de arma larga. Además, agregaron que en el vehículo de las víctimas se localizaron tres fusiles de asalto AK-47 y una pistola semiautomática.

“La FGJES mantiene operativos y actos de investigación para identificar a las víctimas, ubicar a los probables responsables y esclarecer los hechos”, señalaron por último en su comunicado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.