Descubren aldea milenaria durante obras de tren en Sonora

GENERANDO AUDIO...

Restos arqueológicos localizados en Sonora. Foto: INAH

Durante las obras del tren Ímuris-Nogales, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron una aldea prehispánica con aproximadamente mil años de antigüedad. Este hallazgo será de suma importancia para conocer más sobre la vida anterior a la Tradición Trincheras, en el estado de Sonora.

Descubren en Sonora una aldea prehispánica anterior a la Tradición Trincheras

En la región del valle y cañón del río Cocóspera, cerca de la frontera con Arizona, los expertos del INAH descubrieron este asentamiento; su fecha de fundación se calcula entre los años 800 y 1200 de nuestra era. La aldea antecede a todas las construcciones conocidas en el centro del rector Cerro de Trincheras (1200-1500).

Desde 2008 se tenía conocimiento de la presencia de al menos 10 casas anteriores al rector Cerro de Trincheras (1200-1500), pero gracias a las obras del tren Ímuris-Nogales se localiza la aldea.

“Las evidencias arquitectónicas están en toda la mesa, de una extensión de 250 metros de largo por 250 metros de ancho, donde debe haber unas 60 casas. Mientras que los terrenos cercanos al afluente se destinaron al cultivo”, mencionó el arqueólogo Júpiter Martínez Ramírez.

Durante los trabajos de campo se excavaron tres conjuntos habitacionales, donde se halló cerámica y dos áreas funerarias, con más de 100 inhumaciones de niños y adultos, de la Tradición Trincheras.

Son alrededor de 40 entierros, colocados en flexión lateral, algunos con modificación craneal, y 28 cremaciones dentro de vasijas, las cuales contenían adornos sencillos de concha, y algunas indican contacto con grupos hohokam, añadió Martínez Ramírez.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.