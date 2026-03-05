Denunciarán ante la Fiscalía a influencer de Sonora que se burló de personas con autismo

GENERANDO AUDIO...

Presentarán denuncia por burlarse de personas con autismo. Foto: GettyImages

En el estado de Sonora causó indignación un video publicado por el influencer Samuel Obeso, en el que se burla de las personas con autismo. El caso llegó hasta la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Prodedis), quien presentará una denuncia en contra del creador de contenido.

Interpondrán denuncia contra influencer que se burló de las personas con autismo

En días recientes Samuel Obeso compartió un video en redes sociales en el que finge tener autismo para molestar a la gente que pasa por la calle. Este retrato burlón de las personas con autismo causó molestia e indignación entre las familias que tienen un hijo con este padecimiento.

🚨 OJO: Denunciará Procurador de la Discapacidad de #Sonora a influencer Samuel Obeso por video donde se burla de personas con autismo en #Hermosillo.



"De la condición del autismo no se 'saca cura', se respeta y se reconoce en dignidad como personas".



En un comunicado, el… pic.twitter.com/euDNei8rA8 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 5, 2026

Cervando Flores Castelo, titular de la Prodedis, manifestó su rechazo e indignación “a ese tipo de contenidos que no solo reflejan ignorancia sino también insensibilidad, trivialidad y pobreza moral e intelectual”.

El procurador añadió que la Prodedis está recabando los datos y pruebas necesarias para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para que sean sancionadas todas las personas involucradas.

“La libertad de expresión no debe ser el pretexto para burlarse de la condición de nuestros hijos y de las personas con autismo, si de por sí son muchas las barreras que enfrentamos para que el vandalismo y el bullying virtual nos lleve a retroceder a visiones arcaicas y retrógradas aunque sea para “sacar cura”, de la condición del autismo no se “saca cura”, se respeta y se reconoce en dignidad como personas en la plenitud de sus derechos”, añadió Cervando Flores.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.