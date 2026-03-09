Marchan mujeres en varios municipios de Sonora; en Hermosillo incendian ventanales del Tribunal de Justicia

GENERANDO AUDIO...

Con consignas como “el patriarcado se va a caer” y “ni una asesinada más”, este domingo comenzaron en Sonora las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, con marchas convocadas en distintos municipios del estado.

En Hermosillo, el contingente se concentró a las 16:30 horas en la Plaza Emiliana de Zubeldía, desde donde partieron rumbo al Supremo Tribunal de Justicia. En ese punto se realizó un pronunciamiento por parte de las organizadoras y colectivos participantes.

La movilización avanzó por la avenida Rosales hasta el Centro Cívico, donde durante el trayecto se observaron grafitis y diversas expresiones de protesta.

Fueron más de mil mujeres las que participaron en la movilización por el 8M, divididas en contingentes mixto, de disidencias, colectivos y familiares de víctimas.

Una representación de mujeres, algunas con el rostro cubierto, dejaron pintas de grafiti en el edificio el Supremo Tribunal de Justicia y también incendiaron un par de ventanales. No obstante, el edificio fue previamente reforzado para evitar la incursión de protestas.

En Guaymas, decenas de mujeres integrantes de colectivos feministas y organizaciones civiles marcharon a partir de las 12:00 horas, saliendo del Colegio Concordia hacia la Plaza Tres Presidentes. En el lugar realizaron un acto para recordar a víctimas de feminicidio y emitieron un posicionamiento.

En la ciudad fronteriza de Nogales, los colectivos se reunieron desde las 17:00 horas en la calle Campillo, en la colonia Fondo Legal, para posteriormente marchar hasta el Monumento a la Razón.

Mientras tanto, en Cajeme, al sur del estado, la manifestación inició a las 16:00 horas en el Callejón de la Mujer, en la colonia Centro, y concluyó frente al Palacio Municipal.

