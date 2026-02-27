¿De qué murió Patrick Joseph, estadounidense hallado sin vida en Sonora?

GENERANDO AUDIO...

FGJES confirmó la muerte del estadounidense. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la muerte de Patrick Joseph Weber, ciudadano estadounidense que tenía reporte de desaparición. De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

¿De qué murió Patrick Joseph Weber, estadounidense desaparecido en Sonora?

A Patrick Joseph lo encontraron muerto en el área de muelles en San Carlos, en el municipio de Guaymas; para ser más precisos, el cuerpo estaba debajo de un velero. En el lugar había comida para preparar y bebidas alcohólicas abiertas; además, aún tenía su teléfono celular y cartera.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) recuperaron el cadáver y los Servicios Periciales se encargaron de trasladarlo para practicar la necropsia de ley. El dictamen médico determinó que el ciudadano estadounidense falleció por la ruptura de una arteria principal del cuello, ocasionada por una condición médica que ya padecía. La Fiscalía descarta cualquier indicio de violencia.

Las autoridades añaden que el cuerpo tenía un moretón en la frente, producto de una caída; tampoco se encontraron lesiones que pudieron haber sido producidas por terceras personas.

Finalmente, la FGJES menciona que mantiene comunicación con el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo, para los efectos legales y de asistencia consular correspondiente.

