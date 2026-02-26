Buscan a estadounidense desaparecido en Guaymas, Sonora

GENERANDO AUDIO...

FGJE realiza búsqueda del estadounidense desaparecido. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició con los trabajos de búsqueda para localizar a Patrick Joseph Weber, ciudadano estadounidense de 71 años, quien desapareció en San Carlos, en el municipio de Guaymas.

Buscan a ciudadano estadounidense desaparecido en Guaymas, Sonora

Michael Weber, quien se identifica como hijo de Patrick Joseph, pidió ayuda en un grupo de Facebook para encontrar a su padre. De acuerdo con la publicación, al señor estadounidense no lo ven desde el pasado sábado 21 de febrero y no han tenido comunicación desde el domingo 22 de febrero.

También menciona que lo vieron por última vez en la zona de Marina Real. Si alguien tiene información sobre su paradero se puede comunicar mediante mensaje de Facebook o al teléfono 520-349-4269.

Al respecto, la FGJES informó que ya trabaja para encontrar a Patrick Joseph Weber. De acuerdo con las autoridades, desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, se iniciaron las diligencias correspondientes.

De momento se han realizado entrevistas, además de inspecciones en el domicilio, vehículo y una embarcación relacionada con la víctima, así como actos de investigación de campo y gabinete.

Finalmente, menciona que la Fiscalía mantiene comunicación y trabaja en coordinación con el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo para brindar el acompañamiento correspondiente.

