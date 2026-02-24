Atacan a balazos a Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora; muere su hijo

GENERANDO AUDIO...

Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora. Foto: Antonio López Moreno

En redes sociales comenzaron a reportar que atacaron a balazos a Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, en el estado de Sonora. Información que ha sido confirmada por el Partido del Trabajo (PT), quien lamentó lo ocurrido y confirmó que en el tiroteo murió el hijo de la edil.

Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, es atacada a balazos

De acuerdo con un comunicado compartido por el Partido del Trabajo Sonora, este martes 24 de febrero de 2026, Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, sufrió un ataque a balazos, justo mientras transitaba por la carretera Hermosillo-Mazatlán, a la altura del kilómetro 60.

Según esta información, por esta agresión con armas de fuego falleció su hijo. Así lo informó el PT: “Ante los lamentables hechos registrados en la Carretera Hermosillo – Mazatán, en los que perdió la vida el hijo de la presidenta municipal Nora Biebrich, expreso, a nombre del Partido del Trabajo en Sonora, nuestra solidaridad y respaldo absoluto a la alcaldesa y a su familia en este momento de profundo dolor”.

Por todo esto, pidieron que las autoridades competentes realicen una investigación puntual y transparente para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades conforme a la ley.

“Desde el PT reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y la construcción de la paz en Sonora. Estos hechos deben investigarse hasta sus últimas consecuencias”, señala el comunicado.

Sostuvieron altercado con hombres armados

Por otra parte, el fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, detalló que las primeras investigaciones apuntan a que previamente sostuvieron un altercado con hombres armados.

“Estas personas que venían a bordo de la camioneta, iban de Hermosillo rumbo a Mazatán. En la camioneta iban la presidenta municipal de Bacanora y su hijo, aproximadamente en el kilómetro 60 quisieron rebasar a un vehículo, el cual no lo permitía y tuvieron un incidente de tránsito por el rebase. Posteriormente, el vehículo los alcanza y les comienza a disparar al conductor de la camioneta“, dijo Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora.

El hijo de la alcaldesa murió en el sitio de la agresión y, según lo informado por las autoridades, el ataque estaba dirigido específicamente contra él. Asimismo, descartaron que el hecho esté vinculado con sucesos ocurridos en Jalisco, donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“No tiene nada que ver esto, como lo acabo de señalar, de las primeras indagaciones que tenemos, podemos señalar que es altamente probable que esto se refirió a una circunstancia con sujetos armados que iban en un vehículo y con los cuales tuvieron un incidente de tránsito“, anotó.

En tanto, la zona de Bacanora, municipio ubicado en la sierra de Sonora, mantiene presencia de corporaciones de seguridad y un operativo reforzado por parte de las autoridades.

