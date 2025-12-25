Giran órdenes de aprehensión contra funcionarios por incendio de tienda Waldo’s

GENERANDO AUDIO...

25 órdenes de aprehensión a funcionarios por incendio. Foto: Antonio Lopez Moreno

La Fiscalía de Sonora giró 25 órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con el incendio de la tienda Waldo’s de Hermosillo, hecho que dejó 25 víctimas mortales. De acuerdo con información oficial, siete personas ya fueron detenidas y permanecen bajo resguardo de la autoridad.

El caso avanza mientras se confirman detenciones de funcionarios municipales y estatales, incluidos algunos vinculados a coordinaciones de protección civil. Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de una investigación en curso por presuntas omisiones y responsabilidades derivadas del siniestro.

Órdenes de aprehensión por incendio en Waldo’s de Hermosillo

La Fiscalía de Sonora informó de manera preliminar que, hasta el momento, se han cumplimentado siete órdenes de aprehensión, para las cuales se autorizaron técnicas de investigación con el fin de ejecutarlas. La dependencia precisó que el resto de las órdenes continúan vigentes y en proceso.

Delitos que se imputan

Entre los delitos que se imputan se encuentran homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal. En la lista de personas señaladas figuran servidores públicos municipales y estatales, algunos con funciones relacionadas con protección civil, de acuerdo con la información confirmada por la autoridad.

Foto: Antonio Lopez Moreno

Allegados a las personas involucradas confirmaron algunas detenciones, mientras se espera el desarrollo de las diligencias judiciales.

Las autoridades reiteraron que la investigación se mantiene abierta y que las acciones legales continuarán conforme avancen las indagatorias, con base en la información recabada y las responsabilidades que se determinen en el proceso.

