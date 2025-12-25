Reprograman audiencia de funcionarios detenidos por incendio en tienda Waldo’s

GENERANDO AUDIO...

El próximo 13 de enero de 2026 se llevará a cabo una nueva audiencia dentro del proceso legal que enfrentan siete personas detenidas por el incendio ocurrido en la tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, el pasado 1 de noviembre.

Aplazan audiencia de funcionarios detenidos por incendio en Waldo’s de Sonora

La audiencia de siete funcionarios detenidos por el incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, fue aplazada luego de que las defensas solicitaran más tiempo, petición que fue concedida por un juez con el objetivo de permitir el análisis del material integrado en las carpetas de investigación.

Las personas imputadas, entre las que se encuentran funcionarios estatales y municipales, así como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la empresa Waldo’s, continuarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 26 de diciembre.

Emiten 25 órdenes de aprehensión por el incendio en Waldo’s

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, fue durante la madrugada de este pasado miércoles 24 de diciembre cuando se emitieron un total de 25 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso.

Entre los delitos que se les imputan se encuentran homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal.

