“Tengo mi visa vigente, no creo que deba ir a EU para demostrarlo”: Alfonso Durazo a LA Times
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, respondió al medio de comunicación estadounidense “Los Ángeles Times”, en donde fue señalado de haber sufrido la revocación de su visa de turista.
En declaraciones a la prensa, el mandatario estatal aseveró que se trata de un reportaje sin fuentes citadas y cuya información, aseguró, es falsa.
“Primeramente, como lo he dicho en otras ocasiones, no muerdan todos los anzuelos; esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente, tengo mi visa vigente, no tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país”, anotó el gobernador de Sonora.
“Decir de frente a las y los sonorenses, aquí está un gobernador comprometido, que no solo en este gobierno he actuado con firmeza, con rectitud, casi sudo agua bendita”, dijo.
Afirmó que cuenta con sus documentos en regla, pero aseveró que no tiene por qué demostrarlo cruzando al vecino país.
“Tampoco creo que deba ir a Estados Unidos para probar que tengo visa, tampoco me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista sin fuente que tengo mi visa vigente”, agregó Alfonso Durazo.
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