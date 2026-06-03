Sheinbaum reacciona a reporte de LA Times sobre Durazo y Villarreal: “¿Cuál es el interés de quitar la visa y hacerlo público?”

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Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles a la publicación de Los Angeles Times que señala presuntas investigaciones y cancelaciones de visas contra los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Durante su conferencia matutina, cuestionó la intención de hacer públicas esas versiones y sostuvo que existe “todo el derecho, al menos, de la duda” sobre la información difundida.

“Ellos tienen que aclarar”, dijo la mandataria al ser cuestionada sobre el tema. Sin embargo, también preguntó: “¿Qué intención con quitar la visa? Y además hacerlo público”.

Sheinbaum critica supuesta filtración de información

La presidenta señaló que este tipo de información suele difundirse mediante filtraciones y consideró que algunos sectores buscan generar temor entre la población.

“O sea, vamos a filtrar, porque así luego se actúa por algunos sectores, para ver qué, para decirle a los mexicanos: ‘aguas, aguas, te van a quitar la visa'”, expresó.

Sheinbaum insistió en cuestionar el objetivo detrás de estas acciones y llamó a los integrantes de la Cuarta Transformación a mantenerse tranquilos si actúan con convicción y en favor de la ciudadanía.

“Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, entonces pueden venir estas cosas”, afirmó.

Sonora rechaza señalamientos contra Alfonso Durazo

Tras la publicación del diario estadounidense, el Gobierno de Sonora respondió mediante la titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, Paloma Terán.

La funcionaria aseguró que es “completamente falsa” la información publicada sobre el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.… — Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026

Además, sostuvo que el mandatario estatal cuenta con una visa vigente y que no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de Estados Unidos.

El Gobierno de Sonora también rechazó “categóricamente cualquier señalamiento sin sustento” y reiteró su compromiso con la verdad y la transparencia.

Tamaulipas niega acusaciones contra Américo Villarreal

En tanto, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, negó “de manera categórica y contundente” las afirmaciones publicadas sobre el gobernador Américo Villarreal Anaya.

A través de redes sociales, afirmó que se trata de señalamientos falsos que buscan presentar acusaciones de gran gravedad sin pruebas que las respalden.

“No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”, señaló.

Asimismo, sostuvo que nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos y aseguró que “la verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”.

Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya.



Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. (1/2) — gerardoalgarin (@yosoyalgarin) June 3, 2026

“Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda”

Al referirse al tema, Sheinbaum sostuvo que los integrantes de su movimiento deben mantenerse tranquilos frente a este tipo de publicaciones.

“Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda, al menos”, afirmó la presidenta al cuestionar el interés detrás de las versiones difundidas sobre los mandatarios estatales.

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