Canibalismo en Tabasco: detienen a dos tras video viral y buscan a cinco más

GENERANDO AUDIO...

En Tabasco, detuvieron a 2 presuntos caníbales. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Tabasco, tras el análisis de un video que circuló en redes sociales en junio de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de dos personas presuntamente vinculadas con actos de canibalismo, además de que se investiga la posible participación de, al menos, otras cinco.

Al ser cuestionado por medios, el fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que las indagatorias no se concentran únicamente en los dos detenidos, ya que al menos cinco personas más habrían participado en los hechos y aún no han sido ubicadas.

“Es importante mencionar que nos llevó a una investigación paralela; se obtuvo orden de aprehensión contra este sujeto y otros más por diversos delitos. En este momento (van) dos detenidos y estamos trabajando. Me reservo el delito porque la investigación está abierta. (Pero) hay, al menos, cinco involucrados más”.

Detalló que el caso se investigó a partir de diversas líneas, con el objetivo de integrar de manera sólida las carpetas de investigación correspondientes, y subrayó que el proceso continúa abierto.

Aunque no precisó los delitos específicos que se les imputaron a los detenidos, Vázquez Landeros afirmó que la FGE mantuvo activos los operativos y trabajos de inteligencia para localizar al resto de los señalados, y aseguró que se dará información conforme avancen las investigaciones.

En el video que circuló el año pasado se observó a sujetos comer presunta carne humana como ritual de iniciación en un grupo criminal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.