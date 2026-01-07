Denuncian a elemento de seguridad del IMSS en Tabasco tras video donde agrede a una persona

GENERANDO AUDIO...

Agresión en unidad del IMSS en Tabasco. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tabasco inició una investigación luego de que se difundiera un video que muestra a un guardia de seguridad agrediendo a una persona. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero en las instalaciones del Hospital General de Zona 46, en la ciudad de Villahermosa.

Inician investigación contra guardia del IMSS que agredió a una persona

Ayer martes se difundió en redes sociales un video que muestra a un guardia de seguridad prohibiendo la entrada al Hospital General de Zona 46. Las personas que quieren ingresar le reclaman por impedirles el paso.

En la grabación se ve que el guardia agrede a una de las personas que lo estaban grabando; posteriormente una mujer se le va encima y lo jala de la ropa. Al final el elemento de seguridad termina accediendo y permite que entren al hospital del IMSS.

El IMSS Tabasco se pronunció ante los hechos ocurridos en el Hospital General 46 y rechazó cualquier tipo de violencia en sus instalaciones. También informó que ya se inició una investigación para aclarar lo sucedido.

Sobre el elemento de seguridad que aparece en el video, el Seguro Social menciona que solicitó su separación del cargo, aunque se desconoce si ya consiguió su separación del cargo.

