Exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, comparece como testigo ante la FGR por caso CIA

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Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que recibió información relevante del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, en torno a la participación de agentes de la CIA en un operativo contra laboratorios clandestinos en la Sierra del Pinal, cuya investigación continúa.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que la entrevista se realizó en calidad de testigo y conforme a las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Durante la diligencia, el exfuncionario aportó información considerada relevante para el esclarecimiento de los hechos.

#AlMomento Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, en seguimiento a los avances en las investigaciones llevadas a cabo en el caso del laboratorio clandestino localizado en la Sierra del Pinal en… — FGR México (@FGRMexico) June 3, 2026

La investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se desarrolla por posibles delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público. Como parte de las actuaciones, también se han recibido informes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) relacionados con presuntas actividades realizadas por agentes extranjeros antes del operativo en el que fue localizado el laboratorio.

Asimismo, la FGR detalló que hasta el momento se han realizado más de 120 diligencias, incluidas cerca de 60 entrevistas a personas vinculadas con el caso, agregando que se llevaron a cabo estudios de inteligencia para determinar una posible relación entre los objetos asegurados en el sitio y antecedentes sobre su utilización, con el objetivo de fortalecer las líneas de investigación.

Respecto al laboratorio clandestino, la dependencia federal indicó que continúa el proceso de desmantelamiento debido al volumen de materiales asegurados. Precisó que estas labores son realizadas exclusivamente por la FGR, conforme al marco normativo vigente.

Toda vez que la institución reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que seguirá informando sobre los avances de la investigación conforme lo permitan las disposiciones legales.

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