Fiscalía de Tabasco va contra “narcopáginas” y desata polémica por censura

La Fiscalía General del Estado de Tabasco inició una carpeta de investigación en contra de las “narcopáginas” en redes sociales por, presuntamente, desinformar a la población.



Aunque esta medida se vende como una forma de combatir las noticias falsas, algunas personas consideran que su verdadera intención es censurar a los medios de comunicación que no se apegan a la versión oficial.

Fiscalía de Tabasco va contra las “narcopáginas”

Desde las instalaciones de la FGE, el periodista Gabriel Villanueva informó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en contra de las llamadas “narcopáginas”, señaladas de presentar información falsa y crear pánico en la población al difundir hechos violentos como ejecuciones, balacera o bloqueos orquestados por el crimen organizado.

El comunicador mencionó que estás páginas no cuentan con credibilidad porque escriben desde el anonimato y ocultan los avances en materia de seguridad que ha realizado el Gobierno de Tabasco. “Los buenos somos más y el Estado mexicano está combatiendo a la delincuencia con todo su poder”.



“Ya no existe ese ciberespacio intocable como era antes, ya se van a poder bajar esas páginas que difunden información falsa”, añadió Villanueva.

Cacería en contra de las “narcoplíticas” es vista como una medida de censura

Audelino Macario, periodista y consultor de comunicación, utilizó su perfil de X (antes Twitter) para hablar sobre el tema de las “narcopáginas” en Tabasco. Desde su punto de vista, la Fiscalía no busca combatir la desinformación, sino callar las voces críticas al Gobierno del estado.

De acuerdo con Macario, la administración del gobernador Javier May quiere vender la idea de que se está combatiendo al crimen organizado y las cifras de violencia han disminuido en Tabasco, pero las publicaciones en redes sociales contradicen la versión oficial.

“El único cabo suelto en la estrategia oficial son las ahora “malditas” redes sociales, donde periodistas y ciudadanos se expresan en libertad, informan sobre hechos de violencia que los medios convencionales ocultan y contradicen la narrativa de Palacio de Gobierno”, publicó Audelino Macario

