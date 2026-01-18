Explota estación de gas en Villahermosa, no se reportan personas lesionadas

GENERANDO AUDIO...

Explosión en estación de gas deja daños materiales. Foto: Armando de la Rosa

Una estación de distribución de gas explotó este domingo por la madrugada en el kilómetro 6 de la carretera Villahermosa con dirección a Río Viejo en el estado de Tabasco, por lo cual, las autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo para atender la emergencia.

De acuerdo al reporte de los vecinos de la zona, se escucharon 3 fuertes explosiones y luego la gasera comenzó a quemarse.

Por su parte, el Instituto de Protección Civil de Tabasco reportó que el siniestro no dejó personas lesionadas, no obstante en el lugar hubo numerosas pérdidas materiales, al menos 14 vehículos, incluyendo 3 pipas y un tanque estacionario.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la explosión y las autoridades mantienen acordonada la zona, el fuego ya fue sofocado.

