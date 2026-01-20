Invitab alerta por venta ilegal de predios a nombre del Gobierno de Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Daniel Fernández Valenzuela en conferencia de prensa. Foto: Facebook Invitab

Daniel Fernández Valenzuela, director del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) alertó a la población sobre un fraude inmobiliario que pone a la venta terrenos pertenecientes a esta dependencia, lo cual es ilegal.

Alertan por fraude en terrenos a nombre del Invitab

Durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno de Tabasco, Daniel Fernández comentó que hay una denuncia por despojo relacionado con un predio ubicado en la colonia Casablanca, en Villahermosa, el cual es propiedad del Invitab.

Personas ajenas al Instituto de Vivienda están loteando y vendiendo la propiedad. A los habitantes de Tabasco se les pide tener cuidado para no caer en estafas, ya que cualquier venta en este terreno es ilegal.

“Recordarles que sólo estas acciones (la venta del predio) pueden ser hechas mediante el Instituto de Vivienda de Tabasco“, comentó Fernández Valenzuela durante su intervención.

Finalmente, el funcionario comentó que este caso se encuentra debidamente registrado y cuenta con un expediente; actualmente las autoridades del estado le están dando seguimiento conforme a la ley.

