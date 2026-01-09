Tabasco pasa a alerta naranja por avance del frente frío 27

GENERANDO AUDIO...

Alerta naranja en Tabasco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Instituto de Protección Civil del estado de Tabasco elevó de alerta amarilla a alerta naranja el nivel de riesgo en cuatro municipios por los efectos del frente frío 27. Durante este fin de semana se pronostican bajas temperaturas, además de la presencia de lluvias muy fuertes a intensas.

Alerta naranja en cuatro municipios de Tabasco por frente frío y fuertes lluvias

Mediante un comunicado, Protección Civil de Tabasco informó que para este fin de semana se pronostican lluvias de 75 a 150 milímetros, con mayores afectaciones para el día domingo, además se esperan afectaciones por el frente frío 27. Por estos motivos, modificó el nivel de riesgo en cuatro municipios y la alerta pasó de amarillo a naranja.

Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, principalmente en las regiones de la Chontalpa, Centro, Sierra y la zona costera, ya que se prevén encharcamientos en zonas bajas y urbanas, especialmente en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Cunduacán, Teapa y Tacotalpa,

También se alerta a la población ante un posible incremento en el nivel de los ríos Pichucalco, Teapa, De la Sierra, Puyacatengo, Oxolotán y Puxcatán, así como en el Tancochapa-Tonalá. No se descarta la probabilidad de desbordamientos y afectaciones en vados carreteros.



El pronóstico podría modificarse en las próximas horas, por lo que se recomienda estar al pendiente de los canales oficiales de Protección Civil Tabasco.

Estados en alerta por llegada de frente frío 27

Alerta Naranja

Cárdenas

Huimanguillo

Teapa

Tacotalpa

Alerta amarilla

Jalapa

Comalcalco

Paraíso

Jalpa de Méndez

Cunduacán

Nacajuca

Recomendaciones a la población por alerta naranja en Tabasco

Evacuar zonas de riesgos

Resguardarse en el refugio temporal más cercano si ha evacuado

Cortar energía eléctrica y gas al evacuar

Suspender actividades no esenciales, marítimas o ribereñas

Proteger al ganado

