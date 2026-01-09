Tabasco pasa a alerta naranja por avance del frente frío 27
El Instituto de Protección Civil del estado de Tabasco elevó de alerta amarilla a alerta naranja el nivel de riesgo en cuatro municipios por los efectos del frente frío 27. Durante este fin de semana se pronostican bajas temperaturas, además de la presencia de lluvias muy fuertes a intensas.
Alerta naranja en cuatro municipios de Tabasco por frente frío y fuertes lluvias
Mediante un comunicado, Protección Civil de Tabasco informó que para este fin de semana se pronostican lluvias de 75 a 150 milímetros, con mayores afectaciones para el día domingo, además se esperan afectaciones por el frente frío 27. Por estos motivos, modificó el nivel de riesgo en cuatro municipios y la alerta pasó de amarillo a naranja.
Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, principalmente en las regiones de la Chontalpa, Centro, Sierra y la zona costera, ya que se prevén encharcamientos en zonas bajas y urbanas, especialmente en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Cunduacán, Teapa y Tacotalpa,
También se alerta a la población ante un posible incremento en el nivel de los ríos Pichucalco, Teapa, De la Sierra, Puyacatengo, Oxolotán y Puxcatán, así como en el Tancochapa-Tonalá. No se descarta la probabilidad de desbordamientos y afectaciones en vados carreteros.
El pronóstico podría modificarse en las próximas horas, por lo que se recomienda estar al pendiente de los canales oficiales de Protección Civil Tabasco.
Estados en alerta por llegada de frente frío 27
Alerta Naranja
- Cárdenas
- Huimanguillo
- Teapa
- Tacotalpa
Alerta amarilla
- Jalapa
- Comalcalco
- Paraíso
- Jalpa de Méndez
- Cunduacán
- Nacajuca
Recomendaciones a la población por alerta naranja en Tabasco
- Evacuar zonas de riesgos
- Resguardarse en el refugio temporal más cercano si ha evacuado
- Cortar energía eléctrica y gas al evacuar
- Suspender actividades no esenciales, marítimas o ribereñas
- Proteger al ganado
