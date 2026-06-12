Se incendia bodega de plásticos en Villahermosa; bomberos tardan más de 6 horas en controlar el siniestro

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Incendio en bodega de plásticos en Villahermosa. Foto: Armando de la Rosa

Durante la madrugada de este viernes se registró un gran incendio al interior de una bodega de productos de plástico en la colonia Casa Blanca en Villahermosa, Tabasco, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron más de 40 bomberos para controlar la emergencia.

De acuerdo con el reporte del Instituto de Protección Civil de Tabasco, el fuego comenzó a las 3 de la madrugada y tardó más de 6 horas en ser controlado, debido a la alta cantidad de plástico y cartón almacenados en el inmueble.

De igual forma, las autoridades señalaron que afortunadamente el incendio no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales; sin embargo, se desconocen las causas que provocaron el inicio del fuego.

El incendio fue de tal magnitud, que la columna de humo podía verse desde diversas zonas de la ciudad de Villahermosa e incluso, para controlar la emergencia, los bomberos tuvieron que abrir huecos en las paredes del inmueble para lanzar agua en su interior.

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