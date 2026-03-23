Américo Villarreal presentará su Cuarto Informe en Tamaulipas

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Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. Foto: cortesía

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentará este lunes 23 de marzo su Cuarto Informe de Gobierno en Ciudad Victoria, donde dará a conocer los avances, acciones y proyectos estratégicos de su administración correspondientes al periodo de marzo de 2025 a febrero de 2026.

La ceremonia se llevará a cabo a las 13:00 horas en el Polyforum de la capital del estado, donde el mandatario detallará obras clave como la autopista Mante-Ocampo-Tula, el Puerto del Norte en Matamoros y la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria.

Proyectos estratégicos y acciones de gobierno en Tamaulipas

Durante el informe, el gobernador expondrá los resultados de un gobierno que, aseguró, avanza con rumbo claro y compromiso firme, impulsando proyectos de infraestructura y acciones que forman parte de la transformación en la entidad.

Entre los ejes destacados se encuentran el manejo de los recursos públicos con transparencia, la fiscalización permanente y el fortalecimiento de la economía estatal, con una mayor confianza del sector financiero y bases para un desarrollo sostenido.

Informe ya entregado al Congreso local

El documento que contiene el estado que guarda la administración pública fue entregado previamente al Congreso local el pasado 13 de marzo. Ahora, el informe público permitirá a la ciudadanía conocer de primera mano los resultados del gobierno estatal.

El evento contará con la presencia de miles de asistentes en el Polyforum, recinto que ya está preparado para recibir a las y los ciudadanos que acompañarán al gobernador en este ejercicio de rendición de cuentas.

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